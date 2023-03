Governador estará em Cabo Frio nesta terça para entregar novas ambulâncias do SAMU

A Prefeitura de Cabo Frio receberá do Governo do Estado três novas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que serão incorporados à frota da Secretaria Municipal de Saúde.

A solenidade acontecerá nesta terça-feira (14), às 9h, e contará com a participação do governador Cláudio Castro; e do secretário de Estado de Saúde, Dr. Luizinho; e do secretário municipal de Saúde, Janio Mendes.

Os veículos fazem parte do projeto SAMU 100% RJ. A iniciativa consiste na instalação de novas unidades avançadas para reduzir o tempo resposta do SAMU. As bases funcionarão 24 horas por dia.

Os novos veículos irão reforçar e aprimorar o serviço de resgate já existente no município. Implantando pelo governo atual, o atendimento pode ser acionado pelo tridígito 192.