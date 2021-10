Governador inaugura novo hospital de Cabo Frio

Na manhã desta sexta-feira, dia 15, o Governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, esteve em Cabo Frio inaugurando o novo hospital.



“É muito simbólico inaugurar o Hospital Universitário Hesio Cordeiro, em Cabo Frio, no Dia do Professor. Além de professor e reitor da UERJ – Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Hesio foi um dos idealizadores do SUS, que durante a crise da COVID salvou inúmeras vidas”, disse o governador.

A unidade será usada, de início, para tratar pacientes com o coronavírus, mas logo será referência para a Região da Baixada Litorânea



“A população fluminense precisa ter saúde e atendimento de qualidade perto de casa. Chega de peregrinação. Agradeço aos secretários de Ciência e Tecnologia, Dr. Serginho, de Saúde, Alexandre Chieppe, e ao reitor da UERJ, Ricardo Lodi, por terem compreendido o momento de união necessário para reconstruir o RJ. Juntos vamos mudá-lo, pela Educação vamos transformá-lo”, disse Claudio Castro.

Muito feliz também com a conquista, Dr. Serginho, também discursou.

“Quando eu vejo meu avô, de 91 anos, recuperado da Covid, eu fico pensando que todos, sejam eles atendidos nas redes pública ou privada, merecem ter o mesmo tratamento de excelência que ele teve. Certamente um importante passo para isso é a inauguração do Hospital Universitário Reitor Hesio Cordeiro, na minha querida Cabo Frio. Mais do que atender pacientes de Covid e pós-Covid, essa unidade, que será gerida pela Uerj, vai garantir atendimento gratuito humanizado e de qualidade para o povo de toda Região dos Lagos. Eu não poderia deixar de agradecer ao governador Cláudio Castro pela sua luta incansável em levar as melhorias que os municípios do entorno tanto precisam”, disse Dr. Serginho.