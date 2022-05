Hoje tem encontro de mulheres para incentivar o antitabagismo em Búzios

O encontro é nesta segunda-feira (30), às 17h, e é aberto as mulheres do município

Um encontro de mulheres para incentivar o antitabagismo vai acontecer na segunda-feira (30), a partir das 17h, na Unidade Básica de Saúde (UBS), Lilson M. de Souza, bairro Cem Braças. A ação do Programa, organizada pelo núcleo dessa UBS, contará com palestra da enfermeira da unidade, acompanhada por uma psicóloga, sobre o impacto do tabaco na saúde, atividades com preparador físico, e coffee break.

O Programa é uma iniciativa do Governo Federal acolhida pela Prefeitura de Búzios, com o objetivo reduzir a quantidade de fumantes e consequentemente a morbimortalidade relacionada ao consumo de derivados do tabaco no município. Os interessados devem procurar a Unidade Básica de Saúde (UBS) do seu bairro, ou a Policlinica.

No dia 25 foi realizada uma capacitação do Programa de Combate ao Tabagismo no Hospital Municipal Rodolpho Perissé (HMRP), para representantes de diferentes setores da Secretaria de Saúde do município, além de outras Secretarias. Há cerca de um mês o HMRP também se tornou um dos núcleos de atuação para o combate ao tabagismo.