Estrada da Posse recebe melhorias em São Pedro da Aldeia

Prefeitura de São Pedro da Aldeia continua realizando serviços de recuperação e manutenção das estradas rurais, facilitando o tráfego nas vias utilizadas por produtores rurais.

Na quinta-feira (26), a equipe do programa “Estradas Agro RJ” esteve na Estrada da Posse colocando bica corrida (brita, pó de pedra e cascalhos) em trechos estratégicos e críticos. O local também passou por limpeza e patrolamento. A ação é fruto de uma parceria entre a Prefeitura aldeense e o Governo do Estado. Ao todo, cerca de 250 km de estradas vicinais serão recuperados por meio do programa.



O secretário de Agricultura, Trabalho e Renda, Thiago Ribeiro, destaca que as melhorias facilitam bastante o dia a dia dos moradores e produtores rurais. “A promoção de ações que auxiliam na rotina dos trabalhadores do campo é uma das prioridades do governo. O ‘Estradas Agro RJ’ chegou a São Pedro da Aldeia no final de janeiro e, desde então, temos trabalhado muito nas estradas vicinais, melhorando o dia a dia dos moradores, produtores e trabalhadores da zona rural”, destacou.

Para a realização do serviço na Estrada da Posse são utilizados máquina motoniveladora (patrol), retroescavadeiras e rolo compactador, além de caminhões caçamba e pipa. A ação é fruto de uma parceria entre a Prefeitura de São Pedro da Aldeia e o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Agricultura, que é responsável pela cessão de maquinário e do material utilizado no serviço.

Guto Cantizano é um dos produtores beneficiados pelo serviço. “Agradeço à Prefeitura pelo trabalho realizado, atendendo nosso pedido, principalmente na Rua Manoel Antunes. Esse serviço não era feito há muito tempo, a equipe está de parabéns”, comentou.

O trabalho de manutenção das estradas na zona rural de São Pedro da Aldeia foi iniciado na Estrada da Flexeira e seguiu até o Polo Rural da cidade, na Cruz. A equipe também trabalhou na Estrada da Rua do Fogo, Estrada de São Mateus e Estrada da Sergeira.