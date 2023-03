Homem é preso após tentar assaltar depósito de bebida em Saquarema com pistola de cola quente

Um homem foi preso depois de ter uma tentativa de assalto frustrada em Saquarema. Usando uma pistola de cola quente, com purpurina, ele tentou intimidar o atendente de um depósito de bebidas, que não o levou a sério.

O caso aconteceu no distrito de Bacaxá na última sexta-feira (3), mas o vídeo registrado por câmeras de segurança foi divulgado e repercutiu nesta semana.

A câmera de segurança registrou o momento em que o homem, usando uma máscara, chega e levanta a camisa mostrando a pistola de cola quente na cintura. Mas o atendente percebeu que o objeto não era uma arma de verdade e pensou que a situação não passava de uma brincadeira.

“De início eu pensei que fosse uma furadeira, foi a primeira coisa que passou na minha mente. E aí eu pensei que fosse algum cliente brincando comigo. Ele falou que era um assalto e eu falei ‘tá bom, mano, legal. Você veio comprar o que?’ aí ele reforçou, mostrou de novo [a pistola] e guardou, aí falou que tava armado, anunciou o assalto de novo e eu desdenhei. Mais uma vez ele reforçou o assalto e disse que ia atirar na minha cara, aí eu mandei ele pegar aquilo que ele disse que era uma arma e atirar em mim. Daí ele ficou sem reação”, contou Jorge Figueiredo, funcionário do depósito de bebidas.

Ao perceber que o atendente não ficou com medo, o homem deixou a loja, correndo. Algumas pessoas que estavam do lado de fora do estabelecimento viram a situação e correram atrás do assaltante, conseguindo capturá-lo.

Policiais militares passaram pelo local no momento em que a população acusava o homem de roubo. Os agentes levaram o homem para a delegacia, onde ele foi preso em flagrante pelo crime.

Antes da tentativa de assalto ao depósito de bebidas, o homem havia roubado uma farmácia, também na área central de Bacaxá, levando mais de R$ 400 do estabelecimento. O dinheiro e a pistola de cola quente, que estava com purpurina, foram apreendidos.