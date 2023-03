Hospital da Mulher de Cabo Frio homenageia funcionárias e pacientes no Dia Internacional da Mulher

Uma programação especial vai marcar o Dia Internacional da Mulher, celebrado nesta quarta-feira (8), no Hospital Municipal da Mulher. Durante todo o dia, diversas atividades para promoção do bem-estar e da saúde feminina serão realizadas na unidade para as funcionárias e pacientes que estão internadas.

Pela manhã, as mulheres serão recepcionadas com um lanche para um momento de integração e acolhimento. Ao longo do dia, haverá apresentação musical e serão ofertados tratamentos de beleza, massagem relaxante e atendimento das Práticas Integrativas Complementares em Saúde (PICs) para cuidados tanto do físico quanto da mente.

Para a diretora-geral do Hospital da Mulher, Rosalice Almeida, a ação pretende valorizar a colaboradora que atua na unidade e as pacientes que estão sendo atendidas, estimular o autocuidado e as ações preventivas, promovendo uma rede de união e apoio.

“Buscamos em um evento como este valorizar a equipe de colaboradores e promover um ambiente de acolhimento e confiança para cada paciente”, disse Rosalice.