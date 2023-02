Um homem foi preso em Armação dos Búzios com um quilo de crack, 12 quilos de maconha, além de 500 gramas de cocaína prensada e 120 pinos da mesma droga.

O material foi encontrado por agentes do 25º BPM na Rua 28, no bairro Rasa. Segundo a polícia, as drogas estavam em duas bolsas.

Na ação, um celular também foi apreendido.

O material apreendido e o homem foram encaminhados para a 127ª Delegacia de Polícia, onde o caso está registrado.