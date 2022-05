Homem é preso por matar empresário a pauladas em Cabo Frio

Um homem foi preso na manhã deste domingo (29) em Cabo Frio, após matar um empresário a pauladas, no sábado (28), no bairro Jardim Caiçara.

De acordo com a Polícia Civil, este homem estaria prestando serviços para a vítima há pelo menos dois meses.

A vítima foi identificada como João Batista, de 59 anos. Segundo a polícia era dono de imóveis em Cabo Frio.

Os agentes chegaram até o suspeito após denúncias. De acordo com a polícia, após praticar o crime, o autor fugiu com o carro da vítima para comprar drogas. No caminho, o homem decidiu voltar para o local do crime para tentar esconder o corpo do empresário.

O setor de inteligência da polícia já possuía informações sobre o crime e, quando os agentes viram o veículo da vítima, decidiram abordar o motorista e levá-lo para a delegacia.

Para a polícia, o homem confessou o crime e disse que no momento da ação estava drogado e havia acabado de voltar de uma festa. Em depoimento, ele disse que percebeu a presença de uma outra pessoa em casa, se escondeu atrás de uma porta e desferiu os golpes.

O suspeito foi preso por latrocínio. O caso foi registrado na delegacia de Cabo Frio, que está investigando. A previsão é que o preso seja transferido para um presídio na capital ainda nesta segunda-feira (30).