Atletas de Búzios assinam contrato e recebem bandeiras para representar o município 

Nesta segunda-feira (30), o prefeito Alexandre Martins e o secretário de Lazer e do Esporte, Gugu Braga, receberam na sede da prefeitura os atletas buzianos contemplados com o “Bolsa Atleta” para a assinatura do contrato de bolsista e do termo de responsabilidade para aquisição das bandeiras que o intitulam representantes esportivos do município.

No total, 49 atletas foram deferidos e poderão representar a cidade de Búzios de forma individual. A bolsa oferecida pela prefeitura auxilia nos custos e possibilita que os moradores da cidade levem o nome de Búzios para competições realizadas em outras cidades.

De acordo com Gugu Braga, responsável pela pasta, o objetivo é oferecer incentivo de crescimento e oportunidades para os novos talentos que têm o esporte por profissão e paixão.

O prefeito Alexandre Martins ressaltou que vê na prática do esporte uma poderosa ferramenta de desenvolvimento humano e afirmou que não medirá esforços para que os atletas do município tenham como diferencial o aporte do poder público. “A prática do esporte pode transformar e gerar novas oportunidades aos cidadãos e nossos jovens terão em nossa gestão todo apoio para crescer e alcançar novos patamares esportivos”, declarou.