Horto de Cabo Frio receberá mais uma edição da Expo Orquídeas & Plantas Ornamentais

Da sexta-feira (29) a domingo (1°), das 9h às 17h, a exposição será aberta e gratuita, realizada pelo Orquidário Imperial da cidade de Maricá.

Durante o evento, o público presente poderá comprar vários tipos de orquídeas e plantas ornamentais. Artesanato e gastronomia também estão na programação. O Horto Municipal fica na Avenida Henrique Terra, s/n, no bairro do Portinho.

No evento estarão disponíveis para comercialização variedades de orquídeas, bromélias, além de cactos, suculentas, rosas do deserto, temperos, espécies frutíferas. Também serão vendidos insumos para as plantas como vasos, substratos, adubos e materiais para auxiliar no cultivo e o público receberá todas as orientações de como plantar e cuidar da espécie escolhida de forma adequada.