O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 26

Cabo Frio

O prefeito José Bonifácio recebeu alta, deixou o Hospital Central de Niterói e já está em casa, em Cabo Frio, liberado pelo médico para reassumir a prefeitura. Bonifácio passou por uma cirurgia para retirada de um nódulo do fígado e para implantação de uma tela adbominal para conter uma hérnia. A previsão inicial de retorno, em dez dias, atrasou devido a demora na cicatrização de três drenos.

Na sexta-feira, devido a prazos da Lei, o prefeito pediu licença e a vice Magdala Furtado foi convocada pela Câmara e assumiu o governo. Bonifácio, entretanto. reassumiu o cargo nesta terça.

Búzios

O secretário de Turismo de Búzios, Joao Carlos Souza dos Anjos, o Dom, classificou de irresponsável a reportagem do jornal argentino Clarim sobre a morte da empresária Evangelina Mariel Trotta, com 18 facadas, dentro de casa, em João Fernandes. Dom admite que a matéria, intitulada medo entre os argentinos que vivem em Búzios após duas mortes por feminicídio, terá efeitos negativos neste momento de retomada do turismo após a pandemia de COVID. O secretário lamentou o teor tendencioso da reportagem e lembrou que a colônia argentina em Búzios. É a segunda maior do Brasil e reúne cerca de oito mil pessoas. A cidade, na opinião dele, está sendo injustiçada pela cobertura da imprensa argentina ao crime.

São Pedro da Aldeia

O FEST Verão de São Pedro da Aldeia promove no próximo sábado, a primeira corrida rústica da história dos tradicionais jogos municipais. A largada da prova com percurso de 5 quilômetros pelas ruas do Centro da cidade, está marcada para às oito da noite na Praça Hermógenes Freire da Costa onde será também a linha de chegada. Este ano o Fest Verão conta com sete novas modalidades: canoa havaiana, futevôlei, vôlei de praia, corrida rústica, aquathlon, frescobol e natação. O beach soccer continua sendo o carro chefe do evento.

Araruama

O governador Cláudio Castro estará em Araruama, nesta quinta-feira(28), para assinar convênio de urbanização do centro de Praia Seca e Termo de Cooperação Técnica, para construção de acesso a via Lagos pelo bairro da Posse. O evento está marcado para às 17h, no Centro de Convenções da Praça Menino João Hélio.

Iguaba Grande

O vereador de Alan Rodrigues, que fez aniversário nesta segunda-feira (25), festejou no restaurante Água na Boca. Segundo o Sombra, quem pagou foi a dupla Jales e Fabinho. Tá podendo!

Arraial do Cabo

Arraial do Cabo completa 37 anos de emancipação no dia 13 de maio. A festa vai durar cinco dias e tem na programação anunciada pela prefeitura uma série de shows. A primeira atração confirmada oficialmente é o cantor Péricles, que sobe ao palco na Praia dos Anjos, no dia 12, com o melhor do pagode e hits como Melhor Eu Ir, Sempre Sou Seu, Supera e Até Que Durou. A assessoria de Ze Ramalho disse que a contratação do show do cantor, no dia 13, está em andamento, aguardando trâmites burocráticos. O show com o ator e cantor Thiago Martins também está confirmado para o dia 14.