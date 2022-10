Hospital da Mulher realiza consultas pediátricas pré-natal em Cabo Frio

A Secretaria Municipal de Saúde de Cabo Frio, por meio do Hospital Municipal da Mulher, está disponibilizando a consulta pediátrica pré-natal, uma inovação em saúde realizada na rede SUS. A consulta visa a orientar a família sobre os cuidados com o bebê, antes mesmo do nascimento da criança. Acontece no terceiro trimestre do pré-natal do bebê, tornando-se uma importante iniciativa na redução da morbimortalidade neonatal. Essa consulta é realizada por uma pediatra-neonatologista e uma enfermeira da unidade hospitalar..

“A consulta reduz os medos, as apreensões e a ansiedade da família em relação à chegada do filho, por antecipar informações e estratégias para enfrentar e resolver situações do cotidiano dos bebês. Transformar os pais em cuidadores eficientes dos seus filhos é um dos objetivos desta consulta, além de representar uma oportunidade de antecipação de riscos. No momento da internação e no puerpério, por vezes, elas não estão abertas a novas informações, além de estarem inseguras e muitas vezes assustadas, sem conseguir assimilar os conhecimentos recebidos na maternidade”, disse a médica neonatologista do Hospital da Mulher, Maria Rosalice Oliveira de Almeida.

A consulta pediátrica pré-natal auxilia as mães no preparo da mala para a ida à maternidade, assim como tira dúvidas sobre o parto. Entre os assuntos que são discutidos junto às profissionais estão também os cuidados com o bebê; testes de triagem neonatal; vacinas; leis que protegem a amamentação; técnicas de amamentação e importância do leite materno. Também são abordados temas como banho; higiene; cuidados com o umbigo; posição pra dormir; choro; segurança e técnicas de primeiros socorros em caso de engasgos.

Além das orientações, as mães têm um espaço voltado para tirar dúvidas gerais com os profissionais. Na ocasião, elas também fazem uma visita guiada à maternidade, onde recebem informações sobre vias de parto e nascimento. As gestantes interessadas na visita, precisam estar com 32 semanas ou mais de gestação e devem agendar sua consulta nos postos de saúde ou ESF do seu bairro.