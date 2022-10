Secretário de Segurança Pública de Cabo Frio se reúne com juíza para tratar do segundo turno das eleições

Junto de sua equipe, o secretário de Segurança Pública de Cabo Frio, Ruy França, se reuniu na manhã desta sexta-feira (14), no cartório da 96ª Zona Eleitoral, com a juíza Anna Karina Guimaraes Francisconi. O objetivo foi traçar o planejamento e os detalhes das ações de ordenamento e segurança visando ao segundo turno das eleições, que serão realizadas no próximo dia 30 de outubro.

Além de um grande efetivo da Guarda Civil Municipal, também haverá a presença das equipes de fiscalização da Secretaria de Mobilidade Urbana e da Polícia Militar, cuidando do ordenamento do trânsito e dos locais de votação do município.

De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RJ), 161.759 eleitores estão aptos a votar em Cabo Frio, em 456 seções eleitorais, distribuídas em 62 locais de votação.

“Estamos alinhando com a Justiça Eleitoral e trabalhando para evitar que aconteçam algumas ocorrências que foram vistas no primeiro turno. Tenho certeza que os eleitores de Cabo Frio terão um dia de votação tranquilo, pois teremos um grande efetivo nas ruas cuidando para que tudo seja realizado de forma ordeira”, afirmou Ruy.