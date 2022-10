“Melhor em Casa” recebe ambulâncias para atendimento exclusivo aos pacientes em Cabo Frio

O “Melhor em Casa”, programa de Atenção Domiciliar, recebeu um novo reforço para ampliar os atendimentos aos pacientes desospitalizados. Otimizando a rota das equipes, o programa agora conta com duas ambulâncias exclusivas para atendimento aos pacientes cadastrados no programa. As duas são ambulâncias básicas tipo B, uma destinada a Cabo Frio e outra para atendimentos no distrito de Tamoios, ambas para transporte das equipes e remoção dos pacientes, em caso de necessidade.

Ampliando os benefícios do programa, a chegada das ambulâncias vai otimizar a rota de atendimentos das equipes, assim como a capacidade de transportar equipamentos e insumos. A aquisição é um marco na gestão, enquanto melhoria e fortalecimento na atenção domiciliar.

“Com as ambulâncias conseguimos transportar os pacientes para exames, consultas ou até mesmo levar os pacientes para internação sem a necessidade de acionar a Central Reguladora de Ambulância do Município. Essa conquista faz parte de muita conversa entre a secretária de Saúde, Erika Borges, a nossa coordenação geral da Atenção Domiciliar e a coordenação da Central Reguladora de Ambulância, por meio do Gabriel Sabino”, disse o coordenador do programa, Jay Brasileiro, que ainda destacou a capacitação constante dos profissionais, em busca de melhorias no atendimento à população.

O programa prevê a desospitalização de pacientes para evitar risco de infecções ou outros agravamentos do ambiente hospitalar. Além disso, proporciona mais conforto com o atendimento na casa do paciente. O “Melhor em Casa” reforça a diretriz do Governo Municipal em expandir a Atenção Básica e Domiciliar, tanto na área central como no Grande Jardim e no distrito de Tamoios.

A equipe do programa é formada por médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, técnicos de enfermagem, nutricionistas, psicólogo, assistente social e fonoaudióloga. Profissionais de saúde de toda rede municipal são capacitados para identificar o perfil do paciente para integrar o programa, e direcionam para a equipe responsável. O cidadão também pode solicitar esse serviço, passando por avaliação da equipe técnica, na unidade de saúde próxima da residência.