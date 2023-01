Hospital Pediátrico particular é inaugurado em São Pedro da Aldeia

O prefeito Fábio do Pastel prestigiou, na noite desta segunda-feira (09/01), a inauguração do Hospital Pediátrico Lagos, no bairro Estação. A unidade particular está instalada no local popularmente conhecido como Casa Rosa.

“É uma felicidade muito grande receber um hospital como esse em São Pedro da Aldeia. Agradeço ao Dr. Fernando Wermelinger por procurar e acreditar em nossa cidade, fazendo um investimento tão importante para a Saúde da nossa população e de toda Região dos Lagos. A Prefeitura acompanhou todo o processo de construção e ajudou no que era possível, então a equipe pode contar com a gente”, comentou o prefeito Fábio do Pastel, ao lado da secretária municipal de Saúde aldeense, Maria Márcia Sampaio.

Em cerimônia interna, a unidade particular foi apresentada para autoridades da região, incluindo os secretários de Saúde de Arraial do Cabo, Araruama, Búzios e Cabo Frio.

De acordo com a administração da unidade, o Hospital Pediátrico Lagos chega para proporcionar à população da Região dos Lagos e adjacências suporte em relação ao cuidado intensivo dos recém-nascidos e crianças. A unidade particular conta com UTI neonatal e será credenciada ao Sistema Único de Saúde (SUS).