Feira do Produtor Rural de Cabo Frio será realizada neste sábado no Horto Municipal

A primeira Feira do Produtor Rural de Cabo Frio de 2023 será realizada neste sábado (14). O evento tem o objetivo de estimular a agricultura familiar e capacitar os produtores rurais para a venda direta ao público consumidor, acontece das 9h às 16h, no Horto Municipal Antônio Ângelo Trindade Marques, localizado na Avenida Henrique Terra, no bairro Portinho.

Entre os diversos produtos comercializados, o destaque é para itens como aipim, alface hidropônica, mel, ovos, suculentas, laranja, limão, queijo, banana, entre outros. Todos os produtos vendidos possuem o Selo do Produtor Rural de Cabo Frio, que atesta a qualidade e procedência dos alimentos expostos no evento.

A Feira do Produtor Rural de Cabo Frio é gratuita e começou a ser realizada no início de 2021, na Fazenda Campos Novos, em Tamoios. O evento já passou pelo Shopping Park Lagos, no Portinho, e também foi realizado em conjunto com a Feira Cultural, na Praia do Forte.