Hospital São José Operário de Cabo Frio receberá reforma

A Prefeitura de Cabo Frio conquistou um importante recurso para ampliar e melhorar a infraestrutura de saúde do município. Por meio de um projeto de captação de recursos elaborado pela Secretaria Municipal de Saúde, a Prefeitura conseguiu captar R$ 12 milhões do Programa de Apoio aos Hospitais Integrantes do SUS-PAHI, do Governo do Estado, para reforma e ampliação do Hospital São José Operário. O valor estará disponível no Fundo Municipal de Saúde (FMS) até sexta-feira (7).

Nesta quarta-feira, o secretário de Saúde de Cabo Frio, Janio Mendes, visitou o prefeito José Bonifácio no Complexo Hospitalar de Niterói (CHN), onde o Chefe do Executivo cabo-friense está internado em tratamento contra um câncer no fígado. Ao ser informado sobre a liberação da verba, o prefeito comemorou a notícia e fez questão de agradecer ao secretário de Estado de Saúde, Dr. Luizinho, e ao governador Cláudio Castro.

Segundo o secretário municipal de Saúde de Cabo Frio, Janio Mendes, a celebração do convênio foi possível graças ao rigoroso trabalho de captação de recursos feito pela equipe da pasta. O pedido de verba para a reforma do Hospital São José Operário foi feito durante uma audiência do prefeito José Bonifácio e do secretário Janio Mendes com o secretário Dr. Luizinho, no dia 8 de março.

“Para melhorar e ampliar a saúde pública, precisamos de recursos. Existem diversos convênios e programas dos governos Federal e Estadual, mas o recebimento só é possível com a elaboração de projetos e reivindicação por parte município, sendo que essas solicitações são analisadas minuciosamente para aprovação. Nossa gestão reativou os processos de captação de recursos que há muitos anos o município não firmava”, explicou Janio após o encontro com o prefeito José Bonifácio.