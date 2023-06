Idosos de Tamoios, em Cabo Frio, recebem atendimento de podologia geriátrica

Idosos residentes no distrito de Tamoios, em Cabo Frio, receberam, nesta segunda-feira (26), atendimentos de podologia geriátrica. A ação foi promovida pela Prefeitura de Cabo Frio, organizada pela Coordenadoria Geral da Melhor Idade, ligada à Secretaria Municipal da Melhor Idade. A iniciativa contou com a parceria com do Instituto Brasileiro de Podologia (Ibrap), da Clínica Saúde dos Pés e Cia e da Igreja Morada Church, que cedeu o espaço para a realização do evento.

O objetivo, além de levar informações para os idosos cadastrados na Coordenadoria da Melhor Idade em Tamoios, sobre a importância do cuidado com os pés, principalmente para as pessoas diagnosticadas com diabetes, é amenizar alterações causadas ou agravadas pelo processo de envelhecimento, melhorando a qualidade de vida da pessoa idosa.

Mais de 100 idosos foram atendidos por 12 alunas do curso técnico em podologia do Instituto Brasileiro de Podologia (Ibrap) e pela equipe da Clínica Saúde dos Pés e Cia. Durante toda a ação, as professoras Roberta Canellas e Jacira Costa deram suporte aos atendimentos, que passaram por avaliação de pé diabético e aferição de pressão e glicose.

Segundo a coordenadora da Melhor Idade em Tamoios, Luciene Lima, a ação foi muito importante para a saúde e bem-estar da pessoa idosa.

“Hoje foi dia de cuidar dos pés dos idosos cadastrados na Coordenação Geral da Melhor Idade, em Tamoios. Esta ação é importante, pois destaca que o cuidado regular e especializado é essencial para garantir não só a boa saúde como também, para prevenir o agravamento de uma série de doenças. Um exemplo é o tratamento do pé diabético que, se não for cuidado com atenção e de forma correta, pode ter consequências graves”, destaca a coordenadora.

A Coordenadoria Geral da Melhor Idade em Tamoios funciona no Ginásio Poliesportivo João Augusto Teixeira Silva, no bairro Santo Antônio, de segunda a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 8h às 17h.