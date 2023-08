Iguaba Grande terá 1ª Trilha Noturna no Parque Natural Alípio Villanova Nascimento

Vem aí a 1ª Trilha Noturna no Parque Natural Alípio Villanova Nascimento, contemplando também o Horto Municipal!

O evento, organizado pela BBT Adventures – Educação Ambiental com apoio da coordenação do Horto Municipal, contará com trilha de 2,0 km do início ao fim, com duração média de 3h e outras atividades como:

✔️ Lanche coletivo;

✔️ Comemoração pela chegada da primavera;

✔️ Avistamento da lua cheia; e

✔️ Observação da flora local e animais noturnos;

O passeio, guiado pela bióloga e condutora ambiental, Elizabeth Franco, custará R$25 reais por pessoa. As vagas são limitadas e serão reservadas mediante o pagamento. Para mais informações entre em contato diretamente com a organizadora: (22) 98109-7845.