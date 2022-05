Iguaba Grande terá cinco dias de festa

A programação de shows do aniversário de 27 anos de Iguaba Grande começa no dia 07 de junho com shows de artistas locais e nacionais e segue até o dia 11. Serão cinco dias de festa no espaço de eventos da praça nova da Estação e solenidades para marcar os 27 anos de emancipação político-administrativa.

No dia 07 a programação começa a partir das 19h com apresentações de bandas locais e às 22 horas será o show da banda gospel Preto no Branco. No dia 08, dia do aniversário de Iguaba, será realizado o hasteamento da bandeira, às 8h na frente do prédio da prefeitura e a Sessão Solene realizada pela Câmara de vereadores. Os shows começam a partir das 21h30 no espaço de eventos da praça nova da Estação, com abertura do cantor local Leonardinho e no palco principal o grupo de pagode Vou Zuar, às 23h.

No terceiro dia de shows, será a vez da Banda Rabuja no palco alternativo e o show da dupla de sertanejo universitário Marcos e Belutti. No dia 10 de junho, para abrir a noite de shows, terá Demetrius e Banda e após o cantor de pagode Dilsinho.

Para finalizar os shows, no sábado dia 11 de junho, o palco alternativo vai receber o show do Grupo Nada Igual e no palco principal será a vez do cantor Vitor Kley.