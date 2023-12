Inelegível: Contas do ex-prefeito de Cabo Frio, Marquinho Mendes, são reprovadas pela Câmara de Vereadores

A Câmara de Vereadores de Cabo Frio reprovou, nesta terça-feira, dia 12, as contas do ex-prefeito Marcos da Rocha Mendes (MDB), conhecido como Marquinho Mendes, do ano de 2017. Foram 11 votos pela reprovação das contas e seis pela aprovação.

Sendo assim, o ex-prefeito Marquinho Mendes fica inelegível por um período de oito anos.

A votação, que teve voto secreto, ocorreu após uma análise minuciosa, indica uma clara posição da Câmara sobre a necessidade de responsabilidade e transparência na administração pública.

As contas tinham parecer contrário tanto do Tribunal de Contas do Estado (TCE), quanto da própria Comissão de Finanças, Orçamento e Alienação do Legislativo cabo-friense.

Marquinho, que pretendia vir como candidato a prefeito no próximo pleito eleitoral, vai ter que rever sua trajetória política.