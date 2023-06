O inverno começa oficialmente nesta quarta-feira no hemisfério sul às 11h58.

A estação mais fria do ano, no entanto, deverá ser menos rigorosa por influência do El Niño, fenômeno meteorológico que eleva as temperaturas.

O início da estação é chamado de solstício de inverno – dia do ano com menos horas de luz do que qualquer outro no ano.