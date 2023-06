Iguaba Grande recebe neste final de semana o Burguer Fest

A praça Edyla Pinheiro será palco do I Burguer Fest, que acontecerá no próximo final de semana, a partir das 20h.

Diversos restaurantes irão participar com hambúrgueres de montagens inéditas e criativas em seu cardápio.

A festa inicia no sábado (24), às 20h, com o Tributo ao Poeta com o cantor Valério Araújo, às 22h o show fica por conta do cantor Nino Russo, Cover do Renato Russo. No domingo (25) o festival continua às 19h com Cantor Leonardinho, e a partir das 21h com os cantores Lucas e Orelha.