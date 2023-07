IX Festival do Marisco de Cabo Frio acontece nessse final de semana

Não perca a chance de se deliciar nesta experiência gastronômica repleta de pratos deliciosos à base de marisco neste fim de semana!

Além de comida boa, o festival traz também uma programação musical rica em talentos da nossa região. Quem comanda o som nesta edição são os cantores Renato Penco, Ju Feliciano, e Jero e Jamantha.

O Festival do Marisco acontece na sexta-feira (28), a partir das 18h, no sábado (29), a partir de meio-dia, e no domingo (30), também a partir de meio-dia. Tudo isso na Praça do Moinho, no Peró.