O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 25

Saquarema

Moradores de Saquarema criaram um abaixo-assinado on line cobrando melhorias a ENEL para o fornecimento de energia elétrica no município. Nas últimas semanas, as quedas de energias são constantes, em bairros como Gravatá, Boqueirão, Barra Nova, Jardim e Jaconé. No segundo distrito, Bacaxá, o problema se concentra principalmente no bairro da Madressilva. A insatisfação é geral. Os clientes relaam que as quedas constantes não é o único problema e reclamam também do atendimento da concessionária e da demora na execução dos serviços. O abaixo-assinado, que classifica como péssima a prestação do serviço da ENEL, será encaminhado ao Ministério Público Federal, Ministério de Minas e Energias e Agência Nacional de Energia Elétrica. O documento, até o início da noite de ontem reunia mais de quinhentas assinaturas.

Cabo Frio

O programa Concilia Cabo Frio renegociou, em apenas uma semana, os débitos em atraso de mais de 400 contribuintes com descontos de juros e multas, totalizando mais de R$ 1 milhão e trezentos mil entre valores à vista e parcelados. Os contribuintes tem até setembro para negociar dívidas através do programa. A isenção total de juros está prevista no caso de pagamento do débito à vista. O contribuinte que optar pelo pagamento em até seis parcelas terá des-conto de 80%. Quem optar por 12 parcelas terá redução de juros e multas de 60%; e em até 18 parcelas de 50%. O contribuinte também pode pagar em 24 vezes, com desconto de 40% de juros e multas. O parcelamento em 48 vezes dará direito a 10% de desconto. Os débitos referentes ao Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis são os únicos não contemplados pelo programa.

Búzios

O “Degusta Búzios”, que abre a temporada de festivais gastronômicos na região e acontece nos dois primeiros fins de semana de agosto terá participação recorde de bares e restaurantes. São mais de cem inscritos para o festival que acontece nas ruas das Pedras, Manoel Turíbio de Farias, Orla Bardot e Praça dos Ossos. Além da gastronomia de renomados chefs e da culinária caiçara o evento terá shows em homenagens a grandes nomes da música nacional e internacional, com participações de músicos locais.

Arraial do Cabo

O prefeito de Arraial do Cabo, Marcelo Magno, não parou no final. Esteve em diversos eventos das secretarias e até visitou alguns amigos. No sábado, fechou no Arraiá do vereador Ayron Freixo. No final da noite, elaborou um cronograma de entrega das obras, até o final do ano, que pode chegar a duas por mês.

Araruama

Na 2ª Edição do Araruama Wine Jazz Festival, Araruama terá a apresentação internacional de Deanna Bogart na sexta-feira 28 de julho. Uma mistura de Jazz, Vinhos e Gastronomia, na Praça Menino João Hélio, de 28 a 30 de julho, a partir das 10h.

São Pedro da Aldeia

Com o objetivo de ser uma incubadora e geradora de novos negócios na Região dos Lagos, a Trilha de Aprendizagem do CRIA Lagos inicia sua primeira jornada no dia 1º de agosto (terça-feira) e a inscrição é gratuita. O projeto possui o apoio da Sala do Empreendedor da Secretaria de Fazenda de São Pedro da Aldeia e tem vagas limitadas. Quem se inscreveu até o momento já participou de um encontro chamado “Resenha dos Criativos”, realizado no último final de semana. A iniciativa irá se repetir ao longo de todo o processo para favorecer o networking.