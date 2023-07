Lenine e Ed Motta vão cantar no Festival Sesc de Inverno em Búzios

Búzios, a cidade mais badalada do Brasil, sediará nos dias 15 e 16 de julho, na Praça Santos Dumont, a 21ª edição do Festival Sesc de Inverno 2023. As grandes atrações musicais do festival serão as apresentações dos cantores e compositores Lenine e Ed Motta.

Considerado o maior evento cultural multilinguagem do Brasil, a programação, inclui atrações musicais, teatro, dança, literatura, circo e artes visuais e tem o apoio da Prefeitura de Búzios, por meio da subsecretaria de Eventos.

A 21ª edição do Festival Sesc de Inverno 2023 acontecerá em 17 localidades do estado do Rio de Janeiro, tendo como cidades-polo Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo, na Região Serrana. O evento tem o apoio das prefeituras e dos sindicatos varejistas locais.

A cada edição, o evento traz um tema para reflexão, que é encontrado na identidade visual e na programação artística. Em 2023, o tema está resumido na palavra “Entrelaçar”, conceito inspirado no movimento original da natureza. Visualmente, ele foi traduzido nas linhas encontradas na natureza e na atividade humana, como o DNA, as raízes das árvores e os circuitos eletrônicos, representando passado, presente e futuro.

Em breve será divulgada a programação completa do evento.