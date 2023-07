Búzios realiza primeira Competição de Carrinhos de Rolimã no município

By

Para quem nunca desceu ladeiras em cima de um Carrinho de Rolimã ou brincou desse esporte em Búzios, chegou a hora de participar da primeira Competição de Carrinhos de Rolimã no município, no dia 22 de julho, às 15h, na rua Treze, entre João Fernandes e Brava.

A competição será realizada pela Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria do Lazer e de Esporte e está com inscrições abertas para qualquer pessoa, a partir dos 8 anos. As modalidades são: Categoria Infantil (8 a 15 anos) e Categoria Força Livre (a partir dos 16 anos).

A Competição de Carrinhos de Rolimã visa à integração entre os moradores da cidade, além de incentivar as tradicionais brincadeiras buzianas aos jovens do município.

Os interessados podem se inscrever na sede da Secretaria Municipal de Lazer e do Esporte, na Avenida José Bento Ribeiro Dantas, nº 844, sala 01, Vila Caranga, das 8h às 12h e de 14h às 17h. Para evitar número excessivo de inscrições, estas serão limitadas a 50 carrinhos por categoria. O regulamento da competição será entregue no ato da inscrição.

Cronograma:

– 14h às 14h30 = vistoria dos carrinhos

– 14h30 às 15h = treino livre para testar a pista e fazer ajustes no carrinho;

– 15h = reunião com as equipes e sorteio das baterias;

– 15h = início da competição

Em caso de mau tempo e a critério da comissão organizadora, o evento poderá ser adiado.

Documentos necessários para inscrição:

Cópia do RG e CPF do responsável para participante menor de idade;

Cópia do RG ou Certidão de nascimento do competidor;

Cópia do comprovante de residência;

Cópia do Cartão do SUS do competidor.