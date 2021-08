Licença para Prolagos operar ETEs em Arraial do Cabo e Monte Alto é renovada

A Prolagos obteve a renovação da licença para continuar operando as Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs), em Arraial do Cabo, e no distrito de Monte Alto. O documento foi entregue a concessionária pelo Secretário Municipal do Ambiente e Saneamento, Jorge Oliveira, na última segunda-feira (2).

A licença para operação da atividade, foi concedida após a verificação do efetivo cumprimento das medidas de controle ambiental e condicionantes determinadas nas anteriores.

O Secretário do Ambiente entregou o documento a gerência de operações da Prolagos. Ele destacou a importância da parceria para a qualidade ambiental do Município.