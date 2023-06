Limpeza das praias Azeda e Azedinha, em Búzios, acontecerá neste sábado

A Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria do Ambiente e Urbanismo, realizará mais uma ação de limpeza de praias. Desta vez, ocorrerá nas praias da Azeda e Azedinha, neste sábado, dia 24, a partir das 8 horas da manhã e será aberto à população.

A limpeza da praia faz parte de uma série de ações que a Prefeitura de Búzios, juntamente com a Secretaria do Ambiente e Urbanismo, está realizando no Mês do Ambiente.

As praias da Azeda e Azedinha no início do mês de junho receberam a notícia da aprovação nacional do Programa Bandeira Azul, que receberá toda a infraestrutura necessária . Essas ações fazem parte do projeto Búzios Presente no mês do Ambiente, proposto pelo Núcleo Municipal de Educação Ambiental.