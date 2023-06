Prefeitura de Cabo Frio realiza ação social “Cras na Praça”, no Jardim Esperança

A Prefeitura de Cabo Frio realiza, no próximo sábado (24), a ação social “Cras na Praça” no Jardim Esperança, no Condomínio Monte Carlo, empreendimento do programa habitacional Minha Casa, Minha Vida, do Governo Federal. A atividade acontece das 9h às 12h, numa iniciativa da Superintendência de Proteção Social Básica, da Secretaria Municipal de Assistência Social, junto ao Centro de Referência em Assistência Social (Cras) do bairro.

O objetivo da ação é oferecer serviços para os moradores do condomínio, a exemplo de isenção de taxas para emissão de segunda via de documentos, como certidões de nascimento, óbito e averbação de certidões por meio do Núcleo de Assistência ao Cidadão (NAC), do Governo Estadual; vacinação para pets; aferição de pressão; medição de glicose e educação física com estudantes da Universidade Veiga de Almeida. Haverá ainda cadastro para o benefício Tarifa Social, da Prolagos.

Também participam com atendimento as secretarias de Assistência Social e Melhor Idade; a Superintendência de Políticas Públicas para Pessoa com Deficiência; a Coordenadoria Geral de Direitos Humanos; o Cadastro Único e o Procon.

O “Cras na Praça” é uma iniciativa que integra as atividades previstas no Plano de Ação Municipal, que é uma contrapartida do município em atendimento ao Projeto de Trabalho Social (PTS), previsto na terceira fase do Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV), política habitacional do Governo Federal da qual o empreendimento Monte Carlo faz parte.

SERVIÇO – CRAS NA PRAÇA – MONTE CARLO

Cras Jardim Esperança

Condomínio Monte Carlo – Minha Casa, Minha Vida

Avenida Américo Gomes da Fonseca, 1126-1248, Jardim Esperança

Data: sábado, 24

Horário: das 9h às 12h