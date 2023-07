Mais de 13 mil kits de uniformes são distribuídos nas escolas de São Pedro da Aldeia

A quinta-feira (13/07) foi especial em São Pedro da Aldeia, com mais uma entrega dos uniformes escolares para toda a rede municipal de ensino. A terceira remessa foi entregue para cerca de 13.400 estudantes. O prefeito Fábio do Pastel e a secretária de Educação, Sheila Atalla, estiveram na E. M. Barnabé Mariano de Souza, no bairro Cruz, e na E. M. de Educação Especial Pedro Paulo Lobo de Andrade (EMESPP), no Centro, para acompanhar de perto a distribuição das peças.

O prefeito Fábio do Pastel falou sobre o momento. “Escolhi essas duas escolas específicas para realizar a entrega pessoalmente. Uma foi a EMESPP, pelo carinho que temos por aquelas crianças que são mais que especiais, e o gesto deles na entrega do uniforme foi fantástico. Por ser da zona rural, fiz questão de ir na Escola Barnabé para encontrar os alunos e professores, nós fomos muito bem recebidos. Foi gratificante ver os sorrisos das crianças. Entregar estes kits me deixa muito feliz, ainda mais por saber que, após dez anos, nós realizamos essa ação. E, pela primeira vez, as creches também são contempladas. Entregamos uniformes aconchegantes, feitos com tecido de ótima qualidade e bem padronizado, fizemos tudo com muito carinho”, declarou o prefeito.



A secretária de Educação, Sheila Atalla, se mostrou satisfeita com mais uma entrega. “Hoje, efetuamos a entrega de mais uma remessa e, dessa vez, todas as unidades escolares foram contempladas. Na formatura do Proerd, realizada na quarta-feira, o nosso uniforme fez bastante sucesso. Sinto-me satisfeita em realizar essa entrega”, afirmou.

Os estudantes da Creche II e III receberam blusas de manga longa e de manga curta, bermuda para os meninos e short-saia para as meninas. Os alunos da Educação Infantil até o 5º Ano do Ensino Fundamental receberam blusa sem manga, short-saia e bermuda para meninas e bermudas para meninos. Camisas sem manga foram entregues aos estudantes do 6º ao 9º ano e da EJA. Por fim, os discentes das escolas cívico-militares receberam camisa de manga curta na cor azul e duas máscaras.

A quarta e última remessa dos kits de uniformes escolares será direcionada a completar os kits de todos os níveis de escolaridade.

O diretor do EMESPP, Jucelino Ramalho, celebrou a entrega dos kits. “A entrega das peças é um ganho muito grande para a gente. Sabemos que muitas famílias não têm condições de adquirir os uniformes e que nossos alunos especiais demandam o uso das roupas, devido a questões como a troca. Com eles uniformizados, é importante para caracterizá-los como estudantes da nossa unidade”, comentou.

De acordo com a diretora da E.M. Barnabé Mariano de Souza, Cíntia Costa da Souza, as famílias estão satisfeitas com a ação. “Essa iniciativa é muito benéfica para o município, nós estamos muito felizes pela entrega desses uniformes”, finalizou.