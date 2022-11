Manilhamento no valão de Cem Braças é iniciado em Búzios

A Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria de Obras, Saneamento e Drenagem iniciou nesta quinta-feira (03) a colocação das manilhas no valão de Cem Braças. Serão mais de 730 metros de manilhamento interligando o bairro de Cem Braças à casa de bombas que fica ao lado do DPO de Manguinhos. As quatro bombas de sucção executam a drenagem do canal e têm capacidade de vazão de aproximadamente 32 milhões de litros por dia.

Após o fechamento do valão, serão realizadas obras na rua com divisória de mão dupla e ciclovia. Está será a segunda etapa da urbanização do valão. A estrada unirá o bairro de Cem Braças à área central do município, além de alguns bairros ao redor.