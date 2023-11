Mar de algas toma conta da Praia das Palmeiras, em Cabo Frio

Um mar de algas tomou conta da lagoa de Araruama, na Praia das Palmeiras, em Cabo Frio, alimentado pelo despejo de esgoto e pelo aumento dos níveis de fósforo e nitrogênio na água. As algas formam uma espécie de gramado na superfície e mostram que a recuperação da lagoa ainda enfrenta problemas.



O biólogo Eduardo Pimenta diz que o problema é resultado das chuvas que levam os resíduos das estações produzidos pelo tratamento para lagoa devido ao sistema e tempo seco. Ele lembra que, historicamente, a lagoa acaba depurando o excesso de nutriente e se restabiliza.



O ativista da ONG “A Lagoa é Nossa”, Pablo Santos, diz que na altura do Condomínio Diauna Zacarias, em Campo Redondo, São Pedro da Aldeia, a situação é a mesma. Segundo ele onde o despejo de esgoto é continuo, as algas se proliferam muito rápido e a tendência é piorar com a chegada do verão.