Meio Ambiente de Iguaba Grande apresenta projeto a programa internacional para restaurar ecossistema

A secretaria de Meio Ambiente de Iguaba Grande apresentou o projeto dos Corredores Ecológicos Urbanos, que devem ser implementados em Iguaba, para o programa da International Union for Conservation of Nature (IUCN). O programa tem como objetivo a restauração do ecossistema, tendo como plano de ação a regeneração de áreas verdes em áreas urbanas.

Os corredores ecológicos consistem em uma proposta de regeneração da paisagem urbana para áreas de reflorestamento, com reflorestamento nos locais que unam as bordas dos fragmentos de floresta e vegetação secundária. O projeto consiste em implantar 491 hectares de corredores ecológicos em Iguaba.

De acordo com um estudo realizado pelo IBGE, a Mata Atlântica é um dos biomas mais ameaçados de desaparecimento no mundo. Restando somente 10% da sua área original, com florestas nativas. Uma dessas é a Área de Preservação Ambiental da Serra de Sapiatiba, que abrange o município de Iguaba Grande.

“Ter um apoio internacional para esse projeto é de extrema importância. É nosso dever como cidadãos cuidar do meio ambiente, é uma causa que afeta a todos. No governo, fazemos diversas ações voltadas a conscientização de preservação e reflorestamento, doamos mudas gratuita no Horto, temos a trilha ecológica com flora nativa da Mata Atlântica e muito mais”, declarou o secretário de Meio Ambiente, Vinicius Lavalle.