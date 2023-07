O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta segunda-feira, dia 10

Cabo Frio

Segundo a assessoria, o prefeito de Cabo Frio, José Bonifácio, chega a cidade esta tarde, depois de dez dias internado no Complexo Hospitalar de Niterói para tratamento de um câncer de fígado. Ele recebeu alta no fim de semana e a família prepara a casa, no Jardim Excelsior para dar continuidade ao tratamento. O prefeito não vai se licenciar do cargo. Bonifácio segue despachando de casa. O período de afastamento sem necessidade de que a vice, Magdala Furtado, seja convocada para assumir vence na próxima quarta-feira. Semana passada, mesmo no hospital, José Bonifácio se reuniu com o promotor André Navega para discutir o Projeto de Lei que vai alterar a organização da procuradoria do Município. O prefeito também anunciou a extensão até o Residencial Nova Califórnia da linha 355 de Tamoyos que tem passagem subsidiada pela prefeitura.

Arraial do Cabo

A prefeitura de Arraial do Cabo prorrogou até o dia 10 de setembro a anistia para os contribuintes que possuem impostos atrasados no município com 100% de isenção de multas e juros, além da opção de parcelamento em até 60 vezes. Arraial do Cabo inaugura hoje, às seis da tarde, em Monte Alto a Clínica Municipal de Castração Animal . O espaço visa reduzir a quantidade de animais de rua por meio de métodos de esterilização permanente. A previsão é de que sejam atendidos, inicialmente, cerca de 20 cães e gatos por semana, priorizando aqueles animais que foram abandonados. A clínica está localizada na Rua da Amizade, em Monte Alto, e conta com sala de cirurgia, recepção, consultório para o pré-operatório e espaço para recuperação após a castração. O investimento foi feito após a aprovação da Lei que institui o programa de bem-estar animal ano passado.

São Pedro da Aldeia

São Pedro da Aldeia elege, esta semana, o Conselho de Cultura, um ano depois do colegiado ter sido dissolvido após denúncias de irregularidades, agresssão, coação e intimidação, além de suspeita de fraude. A eleição dos integrantes do novo conselho é uma das principais pautas da Conferência Municipal de Cultura que tem início amanhã e se estende até quinta-feira no Teatro Doutor Átila Costa. A conferência também vai discutir políticas públicas e concluir a revisão do Plano Municipal de Cultura. A programação inclui ainda a eleição de delegados do município para a conferência estadual. A Conferência é aberta a todos os artistas e agentes culturais da cidade, mas para participar com direito a voz e voto é necessário ter idade mínima de 18 anos, morar no município e estar com o cadastro aprovado no Mapeamento Cultural de São Pedro da Aldeia.

Araruama

A Prefeita Livia de Chiquinho visitou a estação de tratamento de esgoto mais sustentável do país, em Pontes dos Leites.

Búzios

Rua das Pedras está passando por limpeza. Serviço de poda, reparo nas calçadas e via estão sendo sendo realizados. E, na medida do possível, as pedras que estão soltas vão ser recolocadas.

Iguaba Grande

A Casa dos Pescadores é inaugurada no bairro Cidade Nova. O espaço abriga a sede administrativa da Colônia de Pesca Z-29, que conta com cerca de 120 pescadores artesanais cadastrados. A obra foi uma parceria entre a Concessionária de Água e Esgoto Prolagos e a Prefeitura de Iguaba Grande.