Morre a jornalista Glória Maria 

Morreu hoje a jornalista Glória Maria, que foi diagnosticada com câncer de pulmão em 2019. A informação foi confirmada pelo Grupo Globo na manhã desta quinta (2).

A jornalista estava afastada da programação da Globo desde dezembro. Em janeiro, ela foi internada no Rio de Janeiro para fazer um tratamento de metástases no cérebro.

Em nota, a Globo lamentou:

A jornalista Gloria Maria morreu essa manhã. Em 2019, Gloria foi diagnosticada com um câncer de pulmão, tratado com sucesso com imunoterapia, e metástase no cérebro, tratada cirurgicamente, incialmentetambém com êxito. Em meados do ano passado, a jornalista iniciou uma nova fase do tratamento para combater novas metástases cerebrais que, infelizmente, deixou de fazer efeito nos últimos dias. Glória marcou a sua carreira como uma das mais talentosas profissionais do jornalismo brasileiro, deixando um legado de realizações, exemplos e pioneirismos para a Globo e seus profissionais. Glória deixa duas filhas, Laura e Maria.

O problema de saúde foi descoberto após a jornalista se sentir mal e realizar uma ressonância magnética. À época, ela foi submetida a uma cirurgia de emergência para a retirada de uma “lesão expansiva cerebral”, no Hospital Copa Star, Rio de Janeiro. O tumor foi “removido totalmente” e a jornalista voltou para casa dias depois.

Filha de um alfaiate e uma dona de casa, Glória Maria nunca revelou sua idade ao público. Ela começou sua carreira na Globo como rádio-escuta em 1970, e foi a primeira repórter a entrar ao vivo em cores no Jornal Nacional.

Em 1971, fez sua estreia na televisão cobrindo o desabamento do Elevado Paulo de Frontin, no Rio de Janeiro.