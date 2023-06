MP desmente pedido de afastamento do prefeito de Cabo Frio por conta de seu estado de saúde

O Ministério Público divulgou nota, nesta segunda-feira, dia 19, desmentindo informações de sites da região de quem estaria em tramitação no orgão um pedido de afastamento do prefeito de Cabo Frio, José Bonifácio, do cargo por conta do estado de saúde dele.

Na nota, o MP informa que “a segunda Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva – Núcleo Cabo Frio, órgão com atribuição em matéria de defesa do patrimônio público e cidadania no município, não formulou qualquer pedido de afastamento do prefeito de Cabo Frio do cargo que exerce”. A nota é assinada por Mario Nicolli da Coordenadoria de Comunicação Social.

José Bonifácio sofre de câncer e a saúde dele tem motivado uma série de especulações e também fake news.

Uma fonte do MP lembra que é o procurador Geral do Estado quem pede afastamento de prefeito e classficou a informação dos sistes da região de “cascata”.

As notícias falsas voltaram a circular depois que José Bonifácio apareceu em público na inauguração da expansão da linha de ônibus urbana de Tamoios, na semana passada.