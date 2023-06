O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta segunda-feira, dia 19

Cabo Frio

O Ministério Público divulgou nota, nesta segunda-feira, desmentindo informações de sites da região de quem estaria em tramitação no orgão um pedido de afastamento do prefeito de Cabo Frio, José Bonifácio, do cargo por conta do estado de saúde dele. Na nota, o MP informa que “a segunda Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva – Núcleo Cabo Frio, órgão com atribuição em matéria de defesa do patrimônio público e cidadania no município, não formulou qualquer pedido de afastamento do prefeito de Cabo Frio do cargo que exerce”. A nota é assinada por Mario Nicolli da Coordenadoria de Comunicação Social. José Bonifácio sofre de câncer e a saúde dele tem motivado uma série de especulações e também fake news. Uma fonte do MP lembra que é o procurador Geral do Estado quem pede afastamento de prefeito e classficou a informação dos sistes da região de “cascata”. As notícias falsas voltaram a circular depois que José Bonifácio apareceu em público na inauguração da expansão da linha de ônibus urbana de Tamoios, na semana passada.

Fonte: Rádio Litoral

Saquarema

A contagem regressiva para a etapa de Saquarema do Mundial de Surfe já começou. A competição tem início hoje, na Praia de Itaúna, em Saquarema, o Maracanã do Surfe brasileiro. A maior arena do Circuito Mundial estará pronta para receber a maior torcida do mundo, para assistir ao vivo o show das grandes estrelas do esporte e aproveitar as várias atrações extras dos patrocinadores, que acontecerão até o dia primeiro de julho.

São Pedro da Aldeia

A orla de São Pedro da Aldeia, ganha mais uma atração turística em homenagem à Aviação Naval Brasileira com a instalação do Helicóptero SH-3, às margens da Rodovia RJ-140, ao lado o letreiro “Eu amo São Pedro da Aldeia”. A operação de transferência da aeronave do estacionamento da Escola Almirante Carneiro Ribeiro, no bairro Estação, para a Orla foi acompanhada de perto pelo prefeito, Fábio do Pastel, pelo Comandante da Força Aeronaval, Vice-almirante, Augusto José da Silva Fonseca Junior, e pelo Comandante da Base Aérea, Diogo Melo.

Arraial do Cabo

A Prefeitura de Arraial do Cabo vai realizar, no dia 26 de junho, a inauguração da Clínica Oftalmológica Municipal, a primeira unidade com essa especialidade no município cabista, que vai cuidar dos olhos da população. Todos os moradores estão convidados para celebrar essa conquista, a partir das 19h. O prédio fica na Avenida Leonel Brizola, ao lado da Magia Calçados.

Búzios

O vereador Dida Gabarito vai fazer um evento para apresentar a carteira de vereador. Isso é o que rola na Praça Santos Dumont, em Búzios. Dida também ganhou cartões.

Araruama

A prefeita Lívia de Chiquinho tem aparecido em todos os lugares com a mais nova da lista do primeiro ministro Chiquinho da Educação. Segundo informações, as aparições têm causado muitos ciúmes na cidade. Pela foto, Daniela Soares é só alegria.

Iguaba Grande

O Sepe Lagos realiza nesta segunda-feira (19), às cinco da tarde, uma assembleia dos profissionais da Educação das escolas municipais e da Rede Estadual. O objetivo dap assembleia unificada é definir ações conjuntas na luta pelo pagamento do Piso Nacional da Educação em todas as carreiras, a partir das tabelas salarias produzidas com base em estudos realizados pelo Sepe e Dieese e por membros da categoria. Iguaba Grande também está no radar do SEPE Lagos.