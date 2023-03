Professora morre em acidente entre carro e moto em Cabo Frio

A professora de matemática Daniele Reis Botelho, de 45 anos, faleceu na manhã desta sexta-feira, após acidente envolvendo um carro e uma moto, na Avenida América Central, próximo ao Colégio Estadual Professor Renato Azevedo, no bairro São Cristóvão, em Cabo Frio.

Segundo informações, Daniele dava aula no colégio Francisco Porto, de Arraial do Cabo, na Escola Leaquim Schuindt e no Centro Educacional Pinheiro Revelles, ambas em Cabo Frio.

Ela estava a caminho do trabalho, junto com outra professora, de motocicleta, quando sofreram a colisão. A outra professora, de nome Janaina, foi levada para o HCE.

O motorista do carro teria se evadido do local do acidente.