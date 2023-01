Mutirão de exames de mamografia, ultrassonografia transvaginal em Búzios terá prorrogação até dia 21

O mutirão de exames de mamografia, ultrassonografia transvaginal e outras ultrassonografias que está acontecendo na Praça Tia Uia (Inefi), bairro Rasa, obteve uma grande procura e o número de atendimentos superou a expectativa. Até o último sábado (14) foram realizados 480 exames.

Com intuito de ofertar o atendimento para um número ainda maior de moradoras, a ação realizada por meio das secretarias de Saúde e da Mulher e do Idoso será prorrogada por mais uma semana e o atendimento permanece até o sábado (21). A carreta adaptada como unidade móvel de saúde que percorre as cidades fluminenses será mantida no mesmo local e os atendimentos acontecerão a partir das 08h.

A unidade tem capacidade de realizar diariamente 60 exames de cada especialidade. Os exames duram, aproximadamente, 20 minutos. Os resultados de ultrassom serão disponibilizados imediatamente após os exames. Já os laudos das mamografias serão entregues pela equipe da Secretaria Municipal de Saúde. Para a realização do exame, as pacientes devem levar um documento oficial de identidade e o pedido médico do Sistema Único de Saúde (SUS).