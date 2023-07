Nota oficial da Prefeitura de Cabo Frio diz que o estado do prefeito é estável

By

A Prefeitura de Cabo Frio informa, na noite de hoje, que o prefeito José Bonifácio está internado, nesta segunda-feira (03), no Complexo Hospitalar de Niterói (CHN), recebendo os cuidados necessários nesta etapa do tratamento contra um câncer no fígado. A equipe médica explica que o prefeito está passando por reforço nutricional, em combate aos efeitos colaterais decorrentes das sessões de quimioterapia.

O estado de saúde é estável e o tratamento segue conforme o planejamento médico. Nesta segunda, o prefeito José Bonifácio recebeu a visita do Chefe de Gabinete, Mirinho Braga, e despachou documentos referentes à rotina administrativa do Governo Municipal.

A Prefeitura informa ainda que, no caso de necessidade de ausência do município cabo-friense em período superior a 15 dias, será enviada mensagem à Câmara Municipal para a passagem temporária da Chefia do Executivo à vice-prefeita, como prevê a legislação.