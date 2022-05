Nova E. M. Nicomedes é inaugurada em Búzios

A nova E. M. Nicomedes Theotônio Vieira, inaugurada nesta quarta-feira (11) em Búzios pelo prefeito Alexandre Martins, traz um novo conceito de padronização nas reformas e obras das unidades escolares do município. A nova Nicomedes foi toda reformada com piso de porcelanato, câmeras de segurança, iluminação adequada, ar condicionado, além de mobiliário novo. Ela atende 618 alunos do 6º ao 9º e EJA.

De acordo com o gestor, a Nicomedes foi o pontapé para a padronização das unidades escolares em Búzios: “mesmo piso de porcelanato, mesma janela, mesmo mobiliário, um forro decente, câmera de segurança, ar condicionado, ou seja, a mesma qualidade em todas as unidades. A próxima reforma será realizada na Escola M. José Bento Ribeiro Dantas, em Manguinhos, em seguida a E. M. Eliete Mureb, em José Gonçalves, e Inefi, na Rasa. Esse é o novo padrão na educação de Búzios”, disse o prefeito.

A secretária de Educação, Ciência e Tecnologia, Carla Natália, muito emocionada disse: “Nós seguimos aquele lema e dizemos sempre: independente dos desafios, independente das circunstâncias, eu acredito! Enquanto houver o ser humano, humano mesmo, eu continuo acreditando. E é por isso que essa noite nós estamos aqui reunidos para entregar à comunidade buziana a Nova Escola Nicomedes Theotônio Vieira.”

O evento contou com a presença do vice-prefeito e secretário de Obras, Miguel Pereira e todos secretários de governo, do Presidente da Câmara Municipal, Rafael Aguiar e demais vereadores, além da imprensa da região.

A unidade escolar retorna nesta quinta-feira (12) com o horário de funcionamento normal, atendendo aos alunos do 6º ao 9º ano e EJA, nos turnos, manhã, tarde e noite. Os estudantes continuarão tendo acesso aos ônibus circulares (transporte escolar