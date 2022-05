Escolas de Iguaba Grande passam por reformas

Escolas da rede pública de ensino de Iguaba Grande estão passando por reformas e construção de novas áreas. Na escola Therezinha Pedrosa está sendo realizada a obra de construção de duas novas salas, que aumentará em cerca de 50 vagas a rede municipal, além de implementar pequenos reparos na estrutura.

Já a escola Alice Canellas está passando por uma grande reforma na estrutura, com ampliação da secretaria, instalação do núcleo de treinamento do município, que fica responsável pela formação continuada dos professores, e instalação de toldo no pátio central. Além disso, duas importantes obras começaram na escola: a construção do estacionamento para os ônibus escolares, cujo espaço receberá sistema de drenagem e calçamento com concreto intertravado, e a construção de uma Quadra Poliesportiva coberta, que faz parte do Programa Iguaba Melhor.

outras escolas que estão com o projeto de obra em andamento, entre elas: a escola Claudio Moacyr, que deve passar por ampliação e a construção da Escola Municipal Maria Nazareth, no bairro Jardim Solares. Além disso, também está em andamento o projeto da nova sede da Secretaria de Educação, no prédio do antigo Compulake, com três andares, comprada por verba própria. Também se incluem entre os projetos em andamento, a retomada da obra de construção da Creche do Vila Nova e a reforma na estrutura da escola municipal Maria Lúcia.