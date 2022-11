Novembro Azul com atividades para a saúde masculina nas Unidades Básicas de Saúde de Búzios

A campanha tem o objetivo alertar sobre a prevenção do câncer de próstata e outras doenças comuns aos homens

A Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, iniciou as atividades do ‘Novembro Azul’, mês de conscientização sobre a saúde integral do homem, nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município. A princípio, criada para alertar os homens sobre a importância da prevenção e diagnóstico precoce do câncer de próstata, a campanha engloba outras doenças comuns aos homens como: problemas cardíacos, hipertensão, diabetes e obesidade.

Cerca de 90% dos casos de câncer de próstata são curáveis. Porém, o diagnóstico precisa ser rápido, ainda durante a fase inicial do tumor. Dados do Ministério da Saúde apontam que no Brasil, quase 40% dos homens até 39 anos e 20% daqueles com mais de 40 só vão ao médico quando se sentem mal. A prevenção pode salvar vidas, e a porta de entrada são as Unidades Básicas de Saúde (UBS).

Neste mês cada UBS oferecerá, em data e hora especifica, um dia de atividades voltado especialmente para os homens, em que, além de palestras e rodas de conversa sobre prevenção e autocuidado, serão ofertados testes rápidos para o diagnóstico de hepatites virais, sífilis e HIV, além de aferição de pressão e outros testes preventivos.

Calendário das atividades

• Lilson M de Souza-Cem Braças I 10/11 e 22/11, à tarde

• Gregório A de Oliveira- Capão 25/11 de manhã

• Benildo Motta- São José 29/11 de manhã

• José Gonçalves 17/11 à tarde

• Maria Rosa da Conceição Santiago- Baía Formosa 30/11 à tarde

• Clínica da Família Olavo da Costa- Vila Verde Cruzeiro II 10/11 e 29/11 à tarde

• Antônio Elesbão dos Santos – Rasa 23/11 à tarde

• João de Souza dos Anjos- Arpoador 09/11 de manhã

• Deodorina Leite de Azevedo- Geribá 24/11 à tarde

• Dr° Paulo Acherman – Ferradura 29/11 de manhã

• Francisco Haroldo Ceravolo – Brava 10/11 manhã