Novo Posto de Saúde de Arraial do Cabo, além do atendimento da Atenção Primária, será referência em Reabilitação

A Secretaria de Saúde de Arraial do Cabo inaugura nesta quinta-feira (16), o maior Posto Estratégia Saúde da Família da cidade. A UBS Hermes Barcellos era um sonho antigo dos moradores dos bairros Sítio, Praia dos Anjos, Centro e do Morro da Cabocla, e agora retorna ao imóvel próprio com uma estrutura muito mais moderna e completa. Na sexta-feira (17), os cerca de três mil cabistas já poderão voltar a fazer os agendamentos médicos e utilizar os serviços na Unidade.

O novo Posto tem ar-condicionado em todas as dependências. No primeiro andar ficarão os atendimentos da Atenção Primária à Saúde, que compreendem ações na prevenção, proteção, diagnóstico e tratamento dos moradores. Serão 3 consultórios médicos, salas para atendimento em odontologia, nutrição, psicologia, pré-natal, obstetrícia, enfermagem, curativo, além de farmácia.

No primeiro pavimento também ficará a Central da Vacina, um espaço dedicado ao armazenamento de imunizantes, facilitando a logística e distribuição das doses para outras Unidades de Saúde do Município.

Uma grande novidade para a população é o Centro Municipal de Reabilitação, que funcionará no segundo pavimento, com uma ala dedicada a 12 fisioterapeutas no atendimento a traumas ortopédicos, neurofuncionais, oncológicos e respiratórios. Dois fisioterapeutas especialistas em neuropediatria atenderão no espaço, no diagnóstico e controle de doenças com comprometimento neurológico.

No setor também haverá um trabalho dedicado ao grupo de prevenção em queda e tratamentos com acupuntura, quiropraxia, terapia auricular e com florais, além de homeopatia.

O postinho, como era carinhosamente chamado pelos cabistas, foi uma das primeiras Unidades da cidade e ficou 6 anos com obras paralisadas. A construção foi retomada em abril do ano passado e, em apenas 11 meses, concluída. A Secretaria de Saúde encontrou o prédio abandonado, apenas com uma estrutura de alvenaria semi-acabada. A parte elétrica e hidráulica, incluindo as tubulações e a rede de esgotamento sanitário se deterioraram com o tempo e precisaram ser feitas novamente. O projeto, para ser retomado, precisou ainda ser totalmente refeito para oferecer 100% de acessibilidade a população. A Unidade conta com elevador e mapa tátil. A sinalização tem papel importante na orientação e mobilidade de pessoas com deficiência visual.

Os atendimentos na ESF Hermes Barcellos serão agendados pelo agente de saúde, que já atende o morador.