Cerca 48 mil veículos devem passar na ViaLagos nesta sexta em sentindo à Região dos Lagos

Começou nesta quinta-feira (16) a operação em esquema especial para o Carnaval na RJ-124, a Via Lagos, que é o principal acesso à Região dos Lagos para quem sai da região Metropolitana do Rio.

De acordo com a CCR ViaLagos, que administra a rodovia, o dia de maior movimento nos dois sentidos da via deve ser o sábado (25), quando são esperados 54 mil veículos.

Nesse ano, a concessionária lançou o “Movimento Afaste-se”, que busca levar mais segurança aos colaboradores que prestam atendimento na via quando ocorre uma emergência mecânica, médica ou um acidente.

De acordo com Karina Vidal, gerente de operações da concessionária, a proposta é que o motorista, ao perceber uma situação que envolva qualquer tipo de atendimento na rodovia, principalmente no acostamento, mude de faixa, sempre que for possível e seguro. Outra orientação é reduzir a velocidade do veículo, sem prejudicar o andamento do fluxo.

“Também é muito importante estar sempre alerta para permitir que aqueles que estão se afastando de uma via em atendimento consigam passar para a próxima faixa”, destaca Karina.

De acordo com a concessionária, o ato de se afastar dá à polícia, socorristas de emergência da concessionária, Corpo de Bombeiros e outros veículos de serviço, espaço adequado para a realização do trabalho na rodovia com mais segurança.

Para alertar os motoristas sobre essa prática e propor uma mudança no comportamento de quem está no volante, a concessionária está distribuindo folhetos educativos (anexo) na praça de pedágio e veiculando nos painéis luminosos ao longo da rodovia as seguintes mensagens: “Ao observar viatura em atendimento, mude de faixa ou reduza a velocidade”.

Previsão de Tráfego

A expectativa da CCR ViaLagos é que 450 mil veículos passem pela via entre esta quinta (16) e 27 de fevereiro, sendo a sexta-feira (17) e o sábado (18) os dias de maior fluxo no sentido Costa do Sol, quando deverão passar 48 e 54 mil veículos, respectivamente.

Todas as equipes de atendimento e viaturas do SOS Usuário da CCR ViaLagos estarão reforçadas e atuando 24 horas.

A Polícia Militar Rodoviária intensificará as fiscalizações na via e o CPROEIS, Programa Estadual de Integração na Segurança, da Polícia Militar, atuará na praça de pedágio fiscalizando a evasão de pedágio, que é uma infração grave sujeita a multa que pode causar acidentes.

Monitoramento por câmeras

A concessionária opera com câmeras de monitoramento de tráfego ao longo da via, painéis luminosos e três bases de atendimento ao cliente, que contam com colaboradores e viaturas de inspeção, guinchos e ambulâncias UTI e de resgate.

Previsão de fluxo de veículos na ViaLagos para o feriado (Sentidos Rio de Janeiro e Costa do Sol):