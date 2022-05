O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta  quarta-feira, dia 11

Cabo Frio

A Prefeitura de Cabo Frio está em processo de viabilizar R$ 67,6 milhões para reforma das unidades de saúde do município. Os recursos estão sendo solicitados junto ao Programa de Apoio aos Hospitais Integrantes do SUS (PAHI). O primeiro projeto aprovado foi uma verba de custeio na ordem de R$ 3,6 milhões, que está em fase de desembolso. Neste mês de maio, foi aprovado o orçamento de R$ 20 milhões do projeto de reforma do Hospital São José Operário. Esse valor será repassado em duas parcelas e o município aguarda a liberação do primeiro montante para o Fundo Municipal de Saúde. Ainda está em análise a solicitação de uma verba de R$ 20 milhões para novas etapas de reforma no Hospital Otime Cardoso dos Santos, além de R$ 4 milhões para as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs). Também está sendo solicitada uma verba de R$ 10 milhões para os Centros de Especialidades, com o objetivo de adquirir e substituir equipamentos.

Búzios

A Prefeitura de Buzios informou, em nota, no início da noite de ontem que um erro de transmissão do arquivo da Caixa Econômica para as contas dos universitários impediu os pagamentos do Programa de Assistência Universitária.

A ajuda de custo, no valor de R$ 1.500, referentes aos meses de janeiro, fevereiro, março, abril e maio, contempla 656 estudantes. De acordo com a prefeitura, foi resolvido.

São Pedro da Aldeia

As inscrições para o Prêmio Aldeia Cultural, lançado pela Secretaria de Cultura de São Pedro da Aldeia, terminam nesta quarta-feira. Os interessados devem se inscrever na Casa da Cultura, até às quatro da tarde, ou no site da prefeitura. O Edital vai contemplar, ao todo, 25 projetos em vídeo que tenham como tema central o patrimônio material e imaterial do município. Entre os critérios que serão avaliados estão originalidade, inovação e interesse público. O grande vencedor será premiado com o valor de R$ 1.200 Reais; o segundo colocado será contemplado com R$ 800 e o terceiro lugar receberá um prêmio de R$ 500,00. Os demais colocados receberão R$ 250,00 cada.

Arraial do Cabo

Arraial do Cabo decretou ponto facultativo nesta quinta- feira, véspera do aniversário de 37 anos de emancipação político administativa do município, mas os serviços essenciais funcionarão normalmente. O cantor católico, Tony Allysson, abre os shows amanhã. Quinta-feira o show é de Péricles. Zé Ramalho é a atração da sexta. Thiago Martins se apresenta sábado e Seu Jorge encerra a festa domingo.

Iguaba Grande

A sessão da Câmara de Iguaba Grande é muito esperada depois de tudo que o vereador, Balliester Wernec, falou no calor da emoção. Segundo algumas pessoas próximas de Balliester, já rolou o arrependimento. Para alguns, faltou habilidade ao vereador Balliester. Agora é só aguardar o amanhã.

Araruama

Rola nos bastidores da política de Araruama, que o Elói Ramalho, não esperava que Dr. Marcelo Amaral fosse sair candidato a deputado. Dizem que Ramalho perdeu até o sono. Que coisa!