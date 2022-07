O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 13

Búzios

Os vereadores da Câmara de Búzios rejeitaram na sessão de ontem a proposta de Emenda à Lei Orgânica, de autoria do prefeito Alexandre Martins, e mantiveram a exigência de autorização da Câmara para que Secretários municipais se ausentem por mais de 5 dias do país.

O prefeito Alexandre Martins argumentou na justificativa do projeto, que a a exigência limita o trânsito dos secretários e não tem correspondência na Constituição do Estado nem da Republica. A proposta foi reprovada com 5 votos contrários e 4 favoráveis. A autorização para os secretários se ausentrem continua devendo ser submetida ao plenária, através de Decreto Legislativo.

São Pedro da Aldeia

Campeão da Taça São Pedro, primeiro Turno da Libertadores Estrela Dalva de São Pedro da Aldeia, o time do Ta Doido, do Jardim Esperança encara o MDV no campo do Oriente sábado em jogo de ida das Quartas de Finais. O Revelação, do Manoel Corrêa, vice campeão do primeiro turno joga com o Boleiro no Antonhão. O Cruz Azul encara o time do Estrela, no campo do Cruzeiro. Todos os jogos estão marcados para às três da tarde. Os jogos de volta que definirão os quatros classificados para a disputa das semifinais estão previstos para o próximo dia 26. O organziador da competição o ex-jogador Luiz Otavio Canhota ainda não informou a data da grande final.

Cabo Frio

Cerca de 700 mil turistas são esperados em Cabo Frio durante as férias de julho que tem início neste fim de semana. A estimativa é da Secretária de turismo do município Katyuscia Brito. A temporada será aberta na próxima quinta-feira, com o Cabo Frio Moto Rock que deve atrair 25 mil pessoas nos quatro dias de evento e reunir 15 bandas. A entrada e gratuita, mas os organizadores estão pedindo a doação de um quilo de alimento não perecível para entidades locais da região.

Araruama

A suspensão de registros de pescadores e a pesca na Lagoa de Araruama serão temas de uma audiência pública, daqui a pouco, na Câmara dos Deputados, em Brasília. Pescadores da região reivindicam a liberação da pesca do camarão entre agosto e outubro, período de defeso total da lagoa. O presidente da colônia de Cabo Frio, Alexandre Marques, esclarece que estudos técnicos comprovam que o período certo para o defeso do camarão é de abril a junho.

Arraial do Cabo

Arraial do Cabo iniciou, nesta semana, as inscrições para as aulas gratuitas de canoa havaiana. O curso é oferecido pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Governo, Eventos, Esporte e Lazer e será realizado às terças e quintas, na Praia dos Anjos, de 8h:30 às 9h:30. As aulas serão ministradas pelos atletas Américo Júnior e Lena Ribeiro. As vagas são limitadas.

Para se matricular é necessário comparecer à sede da Diretoria de Esportes, que fica localizada no estádio, ter entre 10 e 16 anos, estar matriculado e frequentando a escola. O responsável também precisa apresentar cópia do RG, CPF e comprovante de residência, além da cópia do documento da criança ou adolescente.

Iguaba Grande

Os vereadores de Iguaba Grande Alan Rodrigues, Luciano Silva e Elifas Ramalho, foram vistos no restaurante Costela no Bafo, em São Vicente, Distrito de Araruama. Os vereadores só falavam na eleição da mesa diretora. Pelo visto, o trio tá fechadinho.