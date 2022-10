O SOMBRA: Tudo sobre a política da Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 19

Cabo Frio

Hoje, às 10 horas, Janio Mendes assumiu a cadeira de secretário de Saúde de Cabo Frio. A posse foi no gabinete do prefeito José Bonifácio, com a presença da atual secretária, Erika Borges. Janio é formado em Direito e Letras. O novo secretário prometeu agilizar as metas e dar nova dinâmica ao trabalho frente a nova pasta.

Búzios

A tão esperada XC Run etapa Búzios acontece neste sábado na cidade mais badalada do Brasil. Serão 42 km de pura adrenalina, aliando a diversão com a natureza, saúde com socialização e metas pessoais com experiência para toda a família. As categorias são divididas em: solo (masculino e feminino), dupla (masculino, feminino e mista), quarteto (masculino, feminino e mista), além de kids. A largada será na Rua das Pedras, a partir das 6h, para adultos, e para a categoria kids às 15h30. O evento tem apoio da Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria de Lazer e do Esporte.

São Pedro da Aldeia

São Pedro da Aldeia está na fase piloto para adesão ao Programa Bandeira Azul. O projeto foi aprovado pelo prefeito Fábio do Pastel na tarde de ontem. Praia das Pedras de Sapiatiba, localizada no bairro Praia Linda, foi certificada para iniciar o trabalho de conquistar o certificado, que é considerado um símbolo internacional de grande importância dentro do setor turístico. A elaboração do projeto conta com as secretarias de Meio Ambiente, Turismo, Obras, Educação e Defesa Civil, além de outros órgãos, como Inea, do Instituto Escola do Mar e da Prolagos.

Arraial do Cabo

A festa da Padroeira Nossa Senhora dos Remédios terminou ontem. A comunidade católica ficou muito feliz com com o prefeito Marcelo Magno e as secretarias envolvidas. No final da festa, o Padre Helcimar Sardinha agradeceu o prefeito, Marcelo Magno, que é católico e esteve presente na missa nesta terça-feira( 18), com todo seu staff.

Araruama

Prefeita de Araruama faz mudanças no secretariado e empossa dois nomes. Na chefia de Gabinete no lugar de Fernanda Pinto, entrou Ângela Barreira e na secretaria de Transportes entrou o Pastor Cláudio Alves. Segundo a prefeita, as mudanças são para melhor servir a população.

Iguaba Grande

Um caravana liderada pelo vice-prefeito, Alexandre da Farmácia e o ex-prefeito, Hugo Canelas, partiu ontem de Iguaba, para São Gonçalo. Segundo informações, o galerão foi para campanha do candidato a reeleição, Jair Bolsonaro. Hugo Canelas era só alegria!