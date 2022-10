Comerciantes e beneficiários da Moeda Itajuru, no Tangará, em Cabo Frio, recebem palestra na sexta 

Nesta sexta (21), a Prefeitura de Cabo Frio promove uma palestra para comerciantes e beneficiários do bairro Tangará, que serão os próximos a receberem o Programa Moeda Social Itajuru. A atividade, que faz parte do cronograma de expansão do projeto, acontece no Ciep 357 José de Dome e será dividida em quatro grupos de horários para atender à demanda.

De acordo com a equipe do programa, cada grupo de horário deverá chegar 10 minutos antes da hora marcada para a palestra, a fim de evitar atrasos no cronograma. A primeira palestra acontece às 9h40 para comerciantes. O grupo dos beneficiários foi dividido em três horários, sendo o primeiro às 10h40; o segundo às 11h40; e o terceiro às 12h40.

A palestra abordará informações sobre o que é a Moeda Social; onde o cartão pode ser utilizado,; como funciona o aplicativo; os resgates; o pagamento e todo o passo a passo de funcionamento da ferramenta. Ainda de acordo com a equipe do programa, os comerciantes já saem da palestra com a documentação em dia e com o aplicativo instalado e funcionando.

Mutirão acontece nesta quarta (19) e quinta (20) no Tangará

Equipes da Prefeitura de Cabo Frio realizam um mutirão da Moeda Social Itajuru, nesta quarta (19) e quinta (20), das 9h às 12h, para os comerciantes do Tangará. As equipes percorrerão o bairro para fazer cadastro e a abertura de conta para os estabelecimentos interessados em ingressar no programa. Até o momento, 41 comércios já estão aptos a receber a Moeda.

Para se formalizarem, é necessário que os comerciantes estejam munidos de identidade, CPF, comprovante de residência e/ou do comércio, CNPJ e dados bancários. Quem não tiver o cadastro de pessoa jurídica, deve levar também o título de eleitor.

Programa Moeda Social Itajuru

A moeda já é realidade para o bairro Manoel Corrêa, projeto-piloto lançado em outubro de 2021 e que, até setembro de 2022, movimentou 1,2 milhão de itajurus, equivalentes a R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), para atender 500 famílias.

O programa também está implantado na área que abrange os bairros Boca do Mato, Monte Alegre, Porto do Carro e parte da Vila do Ar, grupo denominado expansão I, para o qual foram transferidos 700 mil itajurus, equivalentes a R$ 700 mil, no período de março a setembro de 2022, beneficiando 500 famílias destas localidades.

Em Maria Joaquina, em Tamoios, área denominada expansão II e que foi implementada em julho deste ano, o repasse foi de 300 mil itajurus, equivalente a R$ 300 mil, para 500 famílias cadastradas.